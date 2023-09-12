«Жизнь поделилась на до и после»: какие беды пришлось пережить Розе Хайруллиной

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Алина Крылова
Алина Крылова 6 0

Актриса Хайруллина похоронила семью за период в полгода

«Жизнь поделилась на до и после»: какие беды пришлось пережить Розе Хайруллиной

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Знаменитости пришлось выкарабкиваться из глубокой депрессии.

Сейчас Роза Хайруллина считается одной из самых востребованных актрис в России. Вторую волну популярности актриса театра и кино получила благодаря работе в сериалах и на телевидении.

Казалось бы, о чем еще можно мечтать? Однако мало кто знает, что в 90-х звезда прошла через череду трагедий.

Привычный мир Хайруллиной рухнул в одночасье в момент, когда карьера актрисы «выстрелила» в Казанском ТЮЗе. Сумевшая купить квартиру знаменитость похоронила почти разом семерых членов семьи — об этой истории она все еще вспоминает со слезами на глазах.

«Лишилась всего в один миг: брат был наркоманом, заложил квартиру, потом умер — жилье ушло за долги. В течение полугода у меня умерла вся семья, семь человек. Отец, мать и все остальные. Жизнь поделилась на „до“ и „после“, я осталась в „до“», — цитирует знаменитость StarHit.

Единственным способом заглушить боль для Хайруллиной стало спиртное. Поговаривали, что звезда российского кинематографа метафорически оказалась у обрыва пропасти.

Остановиться ей помогли духовник и правильная профессия. Хайруллина около года проработала в Голландии, затем переехала в Самару, а позже релоцировалась в Москву.

По сегодняшний день своей работой в кино Хайруллина обязана режиссерам. По признанию актрисы, съемки — одна из немногих вещей, «которая все еще держит ее на плаву и толкает вперед».

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда советского кино Наталья Гундарева могла умереть раньше.

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