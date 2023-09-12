Самку орангутанга превратили в секс-рабыню и ежедневно насиловали в Индонезии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 668 0

Полиции и военным пришлось вмешаться, чтобы вызволить животное из борделя.

Самку орангутанга превратили в секс-рабыню и ежедневно насиловали в Индонезии

Фото: www.globallookpress.com / Tara Malhotra

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В Индонезии самку орангутанга по кличке Пони много лет держали в заточении и использовали в качестве секс-рабыни. Душераздирающую историю рассказало издание Mirror со слов сотрудников Фонда выживания орангутангов острова Борнео (Калимантан).

Сообщается, что хозяин дома, где обнаружили Пони, держал ее прикованной цепью к кровати, ежедневно сбривал с нее шерсть и заставлял заниматься сексом со всеми, кто платил за это. Когда зоозащитники узнали об этом и пришли ее вызволять, владелец наотрез отказался отдавать им животное, которое было для него «банкоматом».

Спасти Пони удалось только благодаря вмешательству полиции и военных. Как долго несчастную обезьяну держали в борделе, точно неизвестно.

По оценке специалистов, на момент освобождения в 2003 году Пони было около шести лет. Следующие десять лет самка орангутанга провела в специализированном центре реабилитации на Борнео.

По словам его сотрудников, когда Пони привезли к ним, она пребыла в отрешенном состоянии, не проявляла никакого интереса к окружающему миру и не умела добывать пищу. Специалисты всерьез переживали за ее здоровье и способность восстановиться.

Потребовались годы, чтобы она полностью реабилитировалась и научилась искать еду. Все это время к ней не пускали сотрудников мужского пола, чтобы не травмировать психику воспоминаниями о жестоком обращении, которому она подвергалась.

В итоге сейчас Пони пребывает в добром здравии, она научилась добывать себе пищу и обитает в реабилитационном центре вместе со своими сородичами. Орангутанг в переводе с малайского означает «лесной человек».

Это род древесных человекообразных обезьян — один из наиболее близких к людям на генном уровне. Орангутанги считаются неагрессивными и страдают от человеческой жизнедеятельности, которая приводит к уменьшению их численности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России зоозащитники борются с фотографами, которые в своей работе эксплуатируют животных.

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