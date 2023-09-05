Рейды против фотографов с животными идут по всей России

А в регионах сейчас активно борются с фотографами, которые в своей работе эксплуатируют животных — экзотических. Зоозащитники уверены: чтобы звери так спокойно сидели на руках случайных прохожих, питомцев буквально накачивают транквилизаторами.

А в центрах передержки животных и вовсе ссылаются на шокирующую статистику. За сезон к ним поступают сотни таких «списанных» зверей — обезьянок, лемуров и даже львов, которые, отработав свое, оказались просто не нужны хозяину.

Чтобы их не стало еще больше, зоозащитники отправились в рейд по самым злачным местам таких горе-фотографов. С ними на проверку вышел и корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Ранее 5-tv.ru писал, кто спасет животных и людей от фотографов-вымогателей.