Рейды против фотографов с животными идут по всей России

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В центры передержки за сезон поступают сотни «списанных» зверей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mahmoud Issa; 5-tv.ru

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А в регионах сейчас активно борются с фотографами, которые в своей работе эксплуатируют животных — экзотических. Зоозащитники уверены: чтобы звери так спокойно сидели на руках случайных прохожих, питомцев буквально накачивают транквилизаторами.

А в центрах передержки животных и вовсе ссылаются на шокирующую статистику. За сезон к ним поступают сотни таких «списанных» зверей — обезьянок, лемуров и даже львов, которые, отработав свое, оказались просто не нужны хозяину.

Чтобы их не стало еще больше, зоозащитники отправились в рейд по самым злачным местам таких горе-фотографов. С ними на проверку вышел и корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Ранее 5-tv.ru писал, кто спасет животных и людей от фотографов-вымогателей.

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