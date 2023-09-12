Фильм «Я делаю шаг» режиссера Ольги Акатьевой вышел в прокат

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Картина впервые в российском кинематографе поднимает тему дислексии.

Фильм «Я делаю шаг» режиссера Ольги Акатьевой вышел в прокат

Фото: Фото с премьеры (фотограф Геннадий Авраменко)

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Премьера фильма «Я делаю шаг» режиссера Ольги Акатьевой состоялась в рамках международного детского кинофестиваля «Алые паруса», ежегодно проходящего в «Артеке».

Картина впервые в российском кинематографе поднимает тему дислексии — состояния мозга, при котором человек с трудом воспринимает текст, не различает или путает буквы.

В основе сюжета — история выпускника пединститута Саши Макарова, который умен, креативен и находчив, однако вынужден скрывать от всех, что он страдает дислексией. Молодой человек планирует строить карьеру в престижном московском лицее, однако волею судьбы ему приходится вернуться в родную провинциальную школу, где у него осталось много неразрешенных проблем с бывшими учителями и любимой девушкой.

Фильм «Я делаю шаг» — это красивая и трогательная история любви и предательства, поднимающая вопросы, актуальные для каждого человека: как найти свой место в жизни, поставить цель и достичь ее.

Главные роли в фильме исполнили молодые актеры Сергей Новосад и Анастасия Талызина. Их партнерами стали звезды российского кино: Мария Аронова, Равшана Куркова, Никита Тарасов, Денис Шведов, Денис Синявский, Михаил Полицеймако, а также талантливые дебютанты: Милана Бру, Екатерина Короткова, Василиса Суюнова, Дмитрий Чеботарев, Алина Кастырина, Анна Горбунова и другие.

Картина «Я делаю шаг» — это четвертая успешная совместная работа творческого трио: режиссера Ольги Акатьевой, оператора-постановщика Антона Зенковича и композитора Сергея Лурана.

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