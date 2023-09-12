Первая музыкальная премия «Супер Лайк Шоу» наградит лучших блогеров-артистов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20 0

Торжественная церемония состоится уже этой осенью.

Первая музыкальная премия «Супер Лайк Шоу» наградит лучших блогеров-артистов

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Первая музыкальная премия «Супер Лайк Шоу», инициированная телеканалом СТС kids, состоится 14 октября в концертном зале «Москва». Премия пройдет впервые и соберет детей и подростков на одной площадке с блогерами. Известные инфлюенсеры поборются за звание самого лучшего артиста.

Номинаций будет несколько, соответственно, и победителей — тоже. Гостей будут встречать кумиры миллионов. Среди них: Милана Хаметова, Настя Кош, Милана Филимонова, Alenka Star Be, Viki Show, KIKIDO, Mia Boyka, Юля Гаврилина, Влад Кобяков, а также Таисия Скоморохина, ELIZABETT, Мария Янковская, Бэтси, ZЕЧИПСЫ и многие другие артисты и блогеры.

Церемония награждения состоится также этой осенью в Острове Мечты. Ожидается, что гостями «Супер Лайк Шоу» станут не только медийные личности из российского шоу-бизнеса, но журналисты и представители модной сферы. Организаторы обещают не только много музыки, но и море драйва, а а также позитивных эмоций. Номинанты получат долгожданные награды, а гости смогут насладиться грандиозным шоу.

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