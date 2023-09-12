В США запустили расследование о возможном импичменте Джо Байдена

Официальное расследование в рамках процедуры импичмента президента США Джо Байдена началось по распоряжению спикера нижней палаты конгресса Кевина Маккарти. Об этом он сообщил сам.

Отдав такое распоряжение, Маккартни отметил, что собранные в ходе расследования сведения указывают на масштабную коррупцию, злоупотребление положением в личных целях и препятствование правосудию. Он уточнил, что в банках были выявлены подозрительные транзакции по счетам Байдена и его семьи. Через подставные компании было выплачено почти 20 миллионов долларов, указал он.

«Мы установили, что президент Байден действительно лгал американскому народу по поводу своей осведомленности о зарубежных сделках своей семьи», — добавил Маккарти.

В конце августа стало известно, что ряд представителей республиканцев палаты конгресса США поддержали начало процедуры импичмента своего президента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Маккарти, семья Джо Байдена вовлечена в «культуру коррупции».