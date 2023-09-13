Сетевые двойники: как аферисты активизировались в бархатный сезон

Эфирная новость 10 0

Мошенники начали воровать деньги россиян через сайты турагентств

Фото, видео: Матыцин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Какую схему придумали мошенники, чтобы воровать деньги граждан?

Новая волна курортного мошенничества может накрыть Россию — аферисты в преддверии бархатного сезона снова стали плодить фейковые сайты турагентств и гостиниц.

Бронируя номер для проживания или поездку за границу, отдыхающий вводит данные карты, не подозревая, что попал на сайт, созданный злоумышленниками. На их счета и уходят все деньги.

Вдобавок мошенники могут для большей убедительности самостоятельно выходить на связь с потенциальной жертвой через соцсети и мессенджеры.

+9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
94.70
-1.81 101.56
-1.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:42
Слишком шумно: в Британии намерены закрыть полигон, где тренируют боевиков ВСУ
2:33
«Было подобное»: политику США по Украине назвали несправедливой интервенцией
2:16
Неравенство зарплат в России сократилось до уровня 2019 года
2:05
Он знал: возможность импичмента Байдена обсуждали с Трампом
1:59
Вышел в шапочке для душа: пранкер сорвал показ мод в Нью-Йорке
1:47
«Жесткие ценности»: глава нефтегазовой компании BP Луни уволился из-за скандала

Сейчас читают

На 91-м году жизни ушла культовая актриса театра: ее последнее интервью "Дни.ру"
Изымать телефоны и шампуни, раздевать до трусов: как России ответить ЕС
Стал известен соперник американского боксера, который хочет взять отчество в честь Путина
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России