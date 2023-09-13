Историческая процедура: хирурги в России удалили опухоль раскаленной иглой

Эфирная новость 28 0

Хирурги из Сеченовского университета удалили пациенту опухоль раскаленной иглой

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Прежде это бы потребовало вмешательства скальпеля.

Крупный успех отечественной медицины. Хирурги из Сеченовского университета провели операцию с использованием передовой технологии.

Маленькой раскаленной иглой они удалили пациенту опухоль, которая прежде потребовала бы вмешательства скальпеля. В России такого еще не делали, корреспондент «Известий» Анна Ничуговская — об исторической процедуре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные медики Ивановского соединения ВДВ, работающие в зоне проведения специальной военной операции, провели уникальную операцию. С передовой был доставлен боец, в голеностопе которого застряла неразорвавшаяся граната от ручного противотанкового гранатомета РПГ-26.

Боеприпас чудом не сдетонировал. Сообщается, что при проведении операции военным медикам пришлось работать в средствах бронезащиты.

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
94.70
-1.81 101.56
-1.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:07
«Проклятый» взгляд? Чего стоит бояться людям с глазами Санпаку
12:03
В Севастополе сообщили о 24 пострадавших при атаке ВСУ на Севморзавод
11:58
Обращают внимание: назван важнейший критерий обучения госслужащих
11:53
ФСБ задержала сотрудника оборонной промышленности РФ за хищение денег
11:47
Появилось видео последствий жуткого ДТП с несколькими жертвами в Марий Эл
11:39
Пшеничное чудо: посадивших Airbus в поле под Новосибирском летчиков представят к наградам

Сейчас читают

Замотанная в простыни Екатерина Климова показала самое сокровенное
Изымать телефоны и шампуни, раздевать до трусов: как России ответить ЕС
«У всех шок»: жена пилота аварийного рейса Сочи — Омск рассказала о его звонке
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России