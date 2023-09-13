Историческая процедура: хирурги в России удалили опухоль раскаленной иглой

Прежде это бы потребовало вмешательства скальпеля.

Крупный успех отечественной медицины. Хирурги из Сеченовского университета провели операцию с использованием передовой технологии.

Маленькой раскаленной иглой они удалили пациенту опухоль, которая прежде потребовала бы вмешательства скальпеля. В России такого еще не делали, корреспондент «Известий» Анна Ничуговская — об исторической процедуре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные медики Ивановского соединения ВДВ, работающие в зоне проведения специальной военной операции, провели уникальную операцию. С передовой был доставлен боец, в голеностопе которого застряла неразорвавшаяся граната от ручного противотанкового гранатомета РПГ-26.

Боеприпас чудом не сдетонировал. Сообщается, что при проведении операции военным медикам пришлось работать в средствах бронезащиты.