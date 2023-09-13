Минобороны: ВСУ нанесли удар по Севастополю 10 ракетами

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Также в ведомстве добавили, что неонацисты попытались атаковать тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем „Василий Быков“ уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте», — говорится в сообщении.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки боевиков киевского режима по Севастополю, по предварительной информации, пострадали 24 человека.