Более 20 человек пострадали при атаке ВСУ по Севастополю

В результате атаки боевиков киевского режима по Севастополю, по предварительной информации, пострадали 24 человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

Он уточнил, что четверо из тех, кто получил травмы, находятся в состоянии средней степени тяжести.

«Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объеме», — добавил губернатор.

В результате ракетной атаки неонацистов в городе произошел пожар на одном из объектов. По информации Развозжаева, огонь охватил Севморзавод. Там сейчас работают оперативные службы, опасности для граждан нет.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что солдаты ВС РФ успешно отразили очередную атаку украинских диверсантов на Брянскую область.