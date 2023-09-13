Внук не смог сдержать слез: как прошло прощание с режиссером Тенгизом Семеновым

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 29 0

Екатерина Семенова: отец говорил, что ко всему в жизни надо относиться с юмором

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тенгиза Александровича похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

В минувший вторник, 12 сентября, состоялись похороны режиссера Тенгиза Семенова. В последний путь заслуженного деятеля искусств пришли проводить родные и близкие: жена Наталья Орлова, дочь Екатерина Семенова и внуки, Никита и Мария. В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры.

Отпевание проходило в церкви на Большой Грузинской улице. На прощании никто не смог сдержать слез, в том числе, мужчины. Так, внуку режиссера Никите Семенову оказалось непросто справиться с эмоциями, впрочем, оно и понятно: утрата любимого дедушки — это огромная трагедия для каждого.

Похороны маэстро состоялись на Троекуровской кладбище Москвы. Дочь великого режиссера Екатерина Семенова рассказала, как сильно любила своего отца и обещала, что семья будет помнить его всегда, пока сами живы.

Екатерина Тенгизовна призналась, что все воспоминания, связанные с отцом, только теплые и добрые. А еще она рассказала главное правило Тенгиза Семенова: все этой жизни должно быть с чувством юмора.

«Я надеюсь, что мне хотя бы крупиночка досталась от того чувства юмора, которым он обладал, в отношении к этой жизни», — рассказала Семенова.

Тенгиз Семенов скончался 7 сентября на 83-м году жизни. Причина смерти до сих пор не озвучена.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как проходило прощание с кинорежиссером Тенгизом Семеновым.

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
94.70
-1.81 101.56
-1.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:40
Зарезала на глазах сына: в Гатчине женщина в припадке безумия зверски убила мужа
13:35
«Не хватает интеллигентности»: Ирина Безрукова о контенте
13:27
Дело в бургерах? Почему Трамп выглядит моложе Байдена на 15 лет
13:19
Пекин требует объяснить слова Подоляка о «слабом интеллектуальном потенциале»
13:08
Запутали еще больше: ЕК разъяснила запрет на въезд российских авто в ЕС
12:54
Прокуратура Москвы проверит работу звездного пластического хирурга Хайдарова

Сейчас читают

Замотанная в простыни Екатерина Климова показала самое сокровенное
Украина поворачивается к тюркскому миру
Минобороны: ВСУ нанесли удар по Севастополю 10 ракетами
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России