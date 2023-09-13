«Проклятый» взгляд? Чего стоит бояться людям с глазами Санпаку

Японцы считают, что обладатели глаз с таким феноменом часто становятся или убийцами, или их жертвами.

Говорят, что глаза — это зеркало нашей души. А в культуре народов Юго-Восточной Азии распространена легенда о том, что есть особенные люди с так называемыми глазами Санпаку. В этом случае зрачок располагается таким образом, что белок видно не только по бокам, но и внизу. Японцы называют этот взгляд проклятым и верят, что обладателям глаз Санпаку предопределена тяжелая судьба. Так ли это, 5-tv.ru рассказал экстрасенс и окультист Андрей Харрис.

По словам Харриса, с точки зрения магии глаза действительно являются уникальным порталом внутренний мир человека и через них можно увидеть не только душу, но и настоящее и будущее человека. А еще есть особенные люди, у которых белок глаза или же по научному склера видна не только слева и справа, но сверху или снизу.

«Для таких людей пророчили особенную судьбу. Если белок глаза виден снизу, это означало, что человек мог болеть тяжелой болезнью, что его ждет скорая смерть, что на нем может быть порча, а то и вовсе тяжелое родовое проклятие», — рассказывает окультист.

Кроме того, как уточняет экстрасенс, людям с глазами Санпаку предписывали возможное участие в катастрофах или несчастных случаях, также они часто становились жертвами заговоров или убийств.

Что касается тех, у кого белок видно сверху, над зрачком, как говорит Андрей Харрис, именно их считали носителями смерти.

«Они часто могли впадать в психически неуравновешенные состояния, в которых неадекватно воспринимали реальность и сами действительно могли нести в себе смерть и разрушение. Такого взгляда очень много среди различных убийц, маньяков», — отмечает экстрасенс.

Однако, как добавляет Харрис, если человек родился с таким взглядом и тот не менялся на протяжении всей жизни, бояться не стоит: это всего лишь особенности физиологии. Другое дело, если глаза человека всегда были обычными, а потом неожиданно изменился: стал виден белок сверху или снизу зрачка, стоит обратить на это особое внимание. экстрасенс советует переоценить свою жизнь, чтобы не допустить каких-то трагических обстоятельств. Харрис назвал примеры обладателей таких глаз: принцесса Диана, Джон Кеннеди и многие другие.

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