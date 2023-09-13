«Такого быть не должно»: делал ли Стас Костюшкин пластические операции

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 8 0

Хирург Байрамукова заявила, что Костюшкин не делал пластику

«Такого быть не должно»: делал ли Стас Костюшкин пластические операции

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

В чем секрет молодости популярного певца?

Певец Стас Костюшкин в свои 52 года может похвастаться отличной фигурой и внешностью. По мнению пластического хирурга Мадины Байрамуковой, по звезде видно, что для поддержания красоты он не прибегал к помощи врачей.

Артист прекрасно выглядит благодаря спорту и здоровому образу жизни. Однако специалист назвала единственный минус во внешности артиста.

«Единственный минус, по моему мнению, это его чересчур белоснежные виниры. Он такой моложавый, накачанный, рельефный, при этом в меру морщинистый, но стоит ему улыбнуться, все видят сплошную белизну во рту. Такого эффекта быть не должно», — объяснила эксперт изданию «Страсти».

Байрамукова при этом не видит иных вмешательств в его внешность. В верхней трети лица Костюшкина видны следы мимической активности, которые сигнализируют о том, что певец не использовал ни ботокс, ни подтяжки.

Хирург объяснила, что многие ошибочно винят артиста в использовании услуг пластических хирургов, видя его спортивное тело. Однако артист сам добивается такой формы путем регулярных упражнений.

«На мой взгляд, певец не гонится за какими-то достижениями в области косметологии и пластической хирургии. Однако он прибегает к определенным препаратам для поддержания мужского гормонального фона на очень высоком уровне. Его физическая форма и моложавость — это результат грамотно подобранной заместительной гормонотерапии и того, что он по шесть-восемь часов в неделю проводит в спортзале», — объяснила врач.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие книги нравятся Стасу Костюшкину.

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
95.98
1.28 103.11
1.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:10
«Такого быть не должно»: делал ли Стас Костюшкин пластические операции
20:56
Путин после встречи с лидером КНДР посетил Амурский газоперерабатывающий завод
20:40
Новые приключения гардемаринов покажут в кино этой осенью
20:29
Премьер Армении Пашинян заявил о потере доверия к РФ на фоне спецоперации
20:23
Центробанк России отозвал лицензию у Райффайзенбанка
20:12
«Это не безобидная бутафория»: откуда реально взялись мумии «пришельцев» в Перу

Сейчас читают

Замотанная в простыни Екатерина Климова показала самое сокровенное
Украина поворачивается к тюркскому миру
Минобороны: ВСУ нанесли удар по Севастополю 10 ракетами
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России