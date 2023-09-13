«Такого быть не должно»: делал ли Стас Костюшкин пластические операции

В чем секрет молодости популярного певца?

Певец Стас Костюшкин в свои 52 года может похвастаться отличной фигурой и внешностью. По мнению пластического хирурга Мадины Байрамуковой, по звезде видно, что для поддержания красоты он не прибегал к помощи врачей.

Артист прекрасно выглядит благодаря спорту и здоровому образу жизни. Однако специалист назвала единственный минус во внешности артиста.

«Единственный минус, по моему мнению, это его чересчур белоснежные виниры. Он такой моложавый, накачанный, рельефный, при этом в меру морщинистый, но стоит ему улыбнуться, все видят сплошную белизну во рту. Такого эффекта быть не должно», — объяснила эксперт изданию «Страсти».

Байрамукова при этом не видит иных вмешательств в его внешность. В верхней трети лица Костюшкина видны следы мимической активности, которые сигнализируют о том, что певец не использовал ни ботокс, ни подтяжки.

Хирург объяснила, что многие ошибочно винят артиста в использовании услуг пластических хирургов, видя его спортивное тело. Однако артист сам добивается такой формы путем регулярных упражнений.

«На мой взгляд, певец не гонится за какими-то достижениями в области косметологии и пластической хирургии. Однако он прибегает к определенным препаратам для поддержания мужского гормонального фона на очень высоком уровне. Его физическая форма и моложавость — это результат грамотно подобранной заместительной гормонотерапии и того, что он по шесть-восемь часов в неделю проводит в спортзале», — объяснила врач.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие книги нравятся Стасу Костюшкину.