Умер главный хормейстер ансамбля Российской Армии Сергей Соколов

Народный артист прослужил в ансамбле 30 лет.

В ночь на 11 сентября ушел из жизни Сергей Соколов, народный артист РФ, главный хормейстер Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова. Сообщение об этом появилось на официальной странице ансамбля в социальных сетях.

Последние 30 лет Сергей Соколов прослужил в Ансамбле, внося свой вклад в развитие и популяризацию творческой деятельности коллектива, а также выступал в составе хора по всей России и в 33 странах мира. Как словам коллег, в последнее время Сергей Соколов плохо себя чувствовал, но продолжал принимать участие в работе и держал связь по телефону.

Сергей Соколов скончался на 69-м году жизни.

Прощание с Сергеем Александровичем состоялось 13 сентября, в среду, на Федеральном военном мемориале Пантеон защитников Отечества Министерства обороны РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ушла из жизни актриса Мария Скуратова.