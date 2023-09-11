Подруга Самойловой и соседка Этуша: ушла из жизни актриса Мария Скуратова

Чем запомнилась заслуженная артистка России?

В Москве 10 сентября на 91-м году жизни умерла заслуженная артистка России Мария Скуратова. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на представителей Центрального академического театра Российской Армии.

Из 90 лет, что прожила актриса, 65 она отдала службе в этом театре, среди постановок известные «Поднятая целина», «Хождение по мукам» и «Мандат». За всю свою длинную жизнь она сыграла более десятка ролей в кино, среди ее работ фильмы «Дядя Ваня», «Завещание» и «Эхо».

Всю свою жизнь она была близко подругой Татьяны Самойловой, также известно, что в ее бывшей квартире жил народный артист СССР Владимир Этуш.

Дата и время похорон пока не афишируются. Прощание должно пройти в Николо-Архангельском крематории.

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