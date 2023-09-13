Колокольцев заявил о росте числа выявленных преступлений в сельском хозяйстве

В Москве под председательством министра внутренних дел РФ генерала полиции Владимира Колокольцева прошло заседание Правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Министр поблагодарил глав субъектов РФ и членов Комиссии за ответственный подход и отметил эффективность работы системы профилактики правонарушений. Колокольцев привел данные, согласно которым число принятых региональных программ по ключевым направлениям увеличилось на 5%, а объем финансирования мероприятий — более чем на 20%.

Отдельно глава МВД поприветствовал представителей новых территорий, которые впервые участвовали в заседании. При этом Колокольцев выразил готовность оказать максимально содействие по всем вопросам и сложностям, с которыми ежедневно сталкиваются коллеги из новых российских регионов.

Преступления в сельском хозяйстве

Первоочередное внимание на заседании было уделено предупреждению правонарушений в сельскохозяйственной отрасли. Колокольцев напомнил, что создание системы поддержки фермеров имеет важное значение. Необходимый комплекс мер нашел отражение в национальных целях и стратегических задачах развития страны. Одно из направлений — стимулирование законопослушного ведения предпринимательской деятельности.

«Вместе с тем количество выявленных в первом полугодии преступлений в сфере сельского хозяйства увеличилось на 5%. Ущерб от них превысил 900 миллионов рублей», — заявил Колокольцев.

Он отметил, что основная масса преступлений — это хищения бюджетных средств посредством получения субсидий и грантов, выделяемых на закупку техники, семян, развитие личных подсобных хозяйств. Министр подчеркнул важность минимизации этих рисков и создания большей прозрачности в данной сфере.

Также Колокольцев упомянул о проблемах, связанных с передвижением крупногабаритной сельхозтехники по дорогам общего пользования. На них, по словам министра, указывает торгово-промышленная палата и отдельные регионы. В частности, предлагается исключить требования по оформлению специальных разрешений на проезд такой техники. Министр подчеркнул, что к таким решениям необходимо подходить взвешенно. По его словам, стремление к экономическим результатам хозяйственной деятельности не должно создавать угрозу жизни и здоровью наших граждан.

«За истекшие шесть месяцев текущего года число ДТП с участием водителей сельскохозяйственной техники и самоходных машин имеет тенденцию к росту. Поэтому нужно посмотреть всесторонне, учесть все плюсы и минусы для того, чтобы выработать консолидированную позицию», — сказал Колокольцев.

Практика использования вытрезвителей

Еще одной темой обсуждения стало оказание помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения. Министр напомнил, что в конце прошлого года был издан межведомственный приказ, определивший правила функционирования так называемых вытрезвителей. И работа на данном направлении уже приносит положительные результаты, добавил Колокольцев.

По его словам, вытрезвители открыты в 26 регионах страны, и везде, где они есть, наблюдается динамика сокращения числа преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим министр выразил сожаление, что практика использования вытрезвителей не используется в большинстве субъектов РФ.

При этом в первом полугодии каждый четвертый из выявленных сотрудниками полиции нетрезвых граждан не мог самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, отметил Колокольцев.

«Коллеги, только вдумайтесь: речь идет о ста тысячах лиц, подлежащих доставлению в специальные организации. Оставлять эту проблему без внимания и закрывать глаза на прямую угрозу жизни и здоровью граждан недопустимо», — подчеркнул глава МВД.

Также участники комиссии обсудили исполнение ранее принятых решений. Некоторые из них тоже касались проблем злоупотребления алкоголем и фактов отравления суррогатной спиртной продукцией.

По словам Колокольцева, в рамках выполнения одного из таких поручений установлена уголовная ответственность за незаконный оборот метилового спирта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Колокольцев заявил о критической нехватке кадров в МВД.