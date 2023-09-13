Без боевого опыта: министр ВВС США призвал готовиться к войне с Китаем

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 19 0

Министр Фрэнк Кэндалл: Китай наращивает военную мощь ради войны с США

Без боевого опыта: министр ВВС США призвал готовиться к войне с Китаем

Фото: www.globallookpress.com / US Navy

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В Штатах считают наращивание мощи китайской армией потенциальной угрозой военного конфликта между странами.

Министр ВВС США Фрэнк Кэндалл допустил войну с Китаем. Такое заявление военачальник сделал 12 сентября на симпозиуме истребителей Ассоциации Воздушно-космических в Нэшнл-Харборе. Как сообщает издание The Hill, министр призвал США готовиться к вооруженному конфликту.

По информации СМИ, Кэндалл рассказал о наращивании военной мощи Китая, что связано, по его мнению, с потенциальной войной между Поднебесной и Штатами. Он указал на то, что в Китае созданы новые рода войск, что уже может говорить о потенциальной угрозе. При этом министр призвал Вашингтон оптимизировать свои силы, дабы достойно ей противостоять, и выразил уверенность в победе, несмотря на то, что возможный конфликт будет проходить в таком виде, в котором у США нет боевого опыта.

Военачальник отметил, что все еще не считает войну неизбежной, однако страна должна суметь сдержать ее во что бы то ни стало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что НАТО планирует провести крупнейшие военные учения.

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