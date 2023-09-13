Минобороны: авиация Черноморского флота уничтожила три безэкипажных катера ВСУ
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Беспилотные водные катера были уничтожены с неба.
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Минобороны РФ сообщило об очередной попытке ВСУ атаковать российские территории. Попытка атаки осуществлялась тремя безэкипажными катерами ВСУ в Черном море.
Все три беспилотных судна были обнаружены и уничтожены авиацией Черноморского флота.
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