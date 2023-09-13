Минобороны: авиация Черноморского флота уничтожила три безэкипажных катера ВСУ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 3 0

Беспилотные водные катера были уничтожены с неба.

Минобороны: авиация Черноморского флота уничтожила три безэкипажных катера ВСУ

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Минобороны РФ сообщило об очередной попытке ВСУ атаковать российские территории. Попытка атаки осуществлялась тремя безэкипажными катерами ВСУ в Черном море.

Все три беспилотных судна были обнаружены и уничтожены авиацией Черноморского флота.

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