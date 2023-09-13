Минобороны: авиация Черноморского флота уничтожила три безэкипажных катера ВСУ

Минобороны РФ сообщило об очередной попытке ВСУ атаковать российские территории. Попытка атаки осуществлялась тремя безэкипажными катерами ВСУ в Черном море.

Все три беспилотных судна были обнаружены и уничтожены авиацией Черноморского флота.