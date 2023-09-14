Количество задержаний превышает все мыслимые и немыслимые. Чего добивается киевский режим?

На Украине начали вручать повестки студентам, которые получают второе высшее образование. Такой случай произошел в Житомире. Причем, военкомат руководствовался еще даже не принятым законом, который, как ожидается, сократит количество отсрочек.

На этом фоне продолжаются облавы на мужчин призывного возраста. И множатся схемы ухода от мобилизации.

Так, в Одессе задержали руководителей военно-врачебной комиссии, которые выдавали уклонистам по 20 фальшивых медсправок в сутки. А стоимость одной составляла до 10 тысяч долларов. Там же задержали священника, который отправлял не желавших служить — под видом церковных миссионеров — в страны Евросоюза.

Все эти факты лишь подтверждают слухи про грядущую всеобщую мобилизацию на Украине. В местных политических кругах ожидают, что президент Зеленский официально объявит об этом в конце осени.