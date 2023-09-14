Зерно раздора: между Польшей и Украиной началась «аграрная война»

Запрет на ввоз дешевого украинского урожая истекает уже через несколько дней, и скорее всего, продлевать его не будут.

Украина и Польша начали «аграрную войну» на фоне конфликта из-за зерна. Как пишет украинское издание Вести.ua, Варшава в шаге от того, чтобы запретить ввоз урожая из Киева.

«Украина и Польша начали „аграрную войну“. Эпопея вокруг украинского зерна длится уже более полугода», — пишет автор материала.

Все началось весной 2023 года: польские фермеры устроили забастовку из-за падения цен на зерно, вызванное более дешевой партией урожая с Украины. Стоимость тогда упала почти вдвое.

Также автор статьи напомнил о приближении выборов, которые вынуждают польских политиков делать громкие заявления в сторону Украины, в частности в сельскохозяйственной сфере.

Запрет на ввоз дешевого зерна истекает уже через несколько дней, и скорее всего, продлевать его не будут. Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не пустит зерно из Киева в свою страну. В этом его не остановит даже Еврокомиссия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Польша решительно отказывается от украинского зерна.