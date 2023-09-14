Обвиняемый в мошенничестве Митволь заявил о тяжелой болезни: «Семь сантиметров на три»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 139 0

В настоящий момент мужчина находится под следствием. Вину свою он полностью признал.

Обвиняемый в мошенничестве Митволь заявил о тяжелой болезни: «Семь сантиметров на три»

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Обвиняемый в мошенничестве при строительстве красноярского метрополитена Олег Митволь заявил о тяжелой болезни. Как сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда, мужчина утверждает, что за время следствия у него развилась опухоль.

«Вы огласили соответствующие документы из СИЗО-1 и там было написано, что я здоров. Но это было на момент поступления. После этого в СИЗО-1, вследствие неоказания мне медицинской помощи, у меня появилась опухоль в среднестении — семь сантиметров на три. В материалах дела имеется заключение краевой клинической больницы», — отметил Митволь.

Обвиняемый заявил, что ему необходимо постоянно наблюдаться у онколога, поскольку опухоль в любой момент может перекрыть пищевод.

Следствие просит для Олега Митволя четыре года и девять месяцев лишения свободы.

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