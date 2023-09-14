Питались брусникой: пропавших в тайге мужчин нашли спустя неделю

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Пропавших в тайге в Красноярском крае мужчин нашли спустя неделю

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Чтобы не замерзнуть, они спали в обнимку с собакой.

Двое жителей Красноярского края сумели неделю продержаться в тайге, пока их искали спасатели. Мужчины отправились собирать ягоды и потерялись.

На выручку отправились полсотни человек — полицейских, сотрудников МЧС и волонтеров. Местность также осматривали с вертолета.

Когда пропавших наконец нашли, выяснилось, что все это время они питались одной брусникой. А чтобы не замерзнуть, спали в обнимку с собакой.

Оказалось, что пропавшие ушли на 15 километров от того места, где оставили автомобиль. А то, что их наконец нашли, — не единственная хорошая новость: пока мужчины блуждали по тайге, у одного из них родился ребенок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поиски 13-летнего подростка-грибника, потерявшегося в районе села Николаевка Еврейской автономной области, успешно завершены — ребенок найден. Уточняется, что мальчика обнаружили родственники в лесу в пяти километрах от места пропажи. 

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