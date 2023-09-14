«Правильно лизать»: Прохор Шаляпин раскрыл свое главное удовольствие

|
Рита Миронова
Рита Миронова 6 0

Прохор Шаляпин назвал главным удовольствием умение правильно лизать мороженое

«Правильно лизать»: Прохор Шаляпин раскрыл свое главное удовольствие

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Читайте нас в: Дзен Новости

Таких откровений его подписчики не оценили.

Певец и телеведущий Прохор Шаляпин рассказал о своем главном удовольствии в жизни. Оказалось, это вовсе не работа или популярность — он очень любит лизать мороженое.

«Я создан для счастья, любви и удовольствия. Удовольствие — это лизать правильно мороженое», — цитирует звезду издание dni.ru.

Знаменитость даже показал, как это нужно делать. На камеру он высунул язык и игриво лизнул сладкий розовый шарик — однако такие кадры общественность не оценила.

«Видать, язык наработанный, хорошо лижет»;

«Ой, мы и не сомневались в твоих возможностях лизать»;

«Как ржачно на вас смотреть», — написали подписчики под видеозаписью.

Шаляпин в этот раз решил примерить на себя образ Кена на фоне популярности нового фильма «Барби». В личном блоге артист, одетый в розовый костюм, показал себя с новой укладкой и идеально ровным тоном кожи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прохор Шаляпин вышел в свет с бывшей пассией.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
95.98
1.28 103.11
1.55
Прощай, ретроградный Меркурий! Чего ждать знакам зодиака в ближайшие три...

Последние новости

13:59
Лавров назвал «особо опасными» планы НАТО внедриться в Азиатско-Тихоокеанский регион
13:56
Лукашенко прибыл в Россию для переговоров с Путиным
13:55
«Правильно лизать»: Прохор Шаляпин раскрыл свое главное удовольствие
13:40
Уголовное дело главы крупнейшей в России ОПГ Гагиева. Главное
13:38
В Херсонской области задержан украинец — участник незаконного формирования
13:36
Новейший корвет «Резкий» вошел в состав Тихоокеанского флота

Сейчас читают

"Моя новая пассия!": Маликов огорошил фото с женоподобным мужчиной
Даже мужчины плачут: жуткие последствия мощного наводнения в Ливии сняли на видео
Депутат Госдумы Артем Кирьянов исключил повышение ключевой ставки ЦБ
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России