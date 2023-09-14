Минобрнауки: стоимость обучения в вузах для первокурсников выросла на 9%

В ведомстве рассказали, с чем связано подорожание.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Кассин
Обучение на первом курсе в российских вузах подорожало, по сравнению с ценами прошлого года. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
В текущем году, по его словам, стоимость увеличилась примерно на 9%. При этом за эти приделы не вышли более 70% образовательных программ.
«Часть программ с учетом самых разных факторов, прежде всего востребованности у абитуриентов, наличия бюджетных мест, общего количества бюджетных мест в стране, где-то была стоимость чуть повыше», — сказал он в интервью одному из федеральных каналов.
Министр напомнил, что университеты и институты могут сами корректировать стоимость обучения, опираясь на свою финансовую модель. Фальков также обратил внимание на то, что подорожание коснулось лишь первых курсов.
«Что касается второго и последующего, то здесь эти повышения стоимости привязаны к размерам инфляции. В прошлом году это было 5,5%», — уточнил Фальков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские университеты стали начислять дополнительные баллы при поступлении абитуриентам, которые показывают хорошие результаты в киберспорте.
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