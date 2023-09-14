«Успешно справляются с задачей»: чем российское вооружение отличается от НАТО

И в чем преимущества отечественной военной промышленности перед западным?

Развитие военной промышленности России за последние годы двигается вперед семимильными шагами. В нашей стране давно есть те виды вооружения, которые только планируют разрабатывать некоторые страны Запада. Но в чем разница между вооружением РФ и других государств? Основные отличия перечислил 5-tv.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Вертолеты

Если в российских вертолетах используются колеса, то в большинстве иностранных — лыжи. По мнению специалиста, это связано с тем, что военные вертолеты США разрабатывались еще во времена войны во Вьетнаме, когда боевые действия проходили в джунглях. И колеса в мягком грунте могли просто увязнуть.

«Если мы посмотрим современные вертолеты, там, как правило, используются колеса. Я имею в виду вертолеты стран НАТО и, в том числе, американские», — рассказывает Кнутов.

Танки

По словам специалиста, в 90% иностранных танков, за исключением французских Leclerc, припасы отправляют в орудие непосредственно военные — заряжающие, в то время как в российских используется автомат заряжания. Кроме того, в танках стран НАТО большая часть боеприпаса хранится непосредственно в специальном отсеке, который крепится в башню.

Кроме того, отечественные танки легче иностранных. Так, с точки зрения класса машин, российские боевые танки, такие как Т-80, Т-90 «Прорыв» и Т-95, весят от 40 до 50 тонн, а танки НАТО — от 70 до 75 тонн.

Боевые машины пехоты (БМП)

БМП впервые появились в СССР, их использовали в Афганистане, и только позже такие машины начали разрабатываться в других странах.

«Если у нас делается ставка на маневренность, скоростные качества и огневую мощь, то Запад делает ставку на броневую защиту. Огневая мощь у тех же Bradley невысокая», — отмечает военный эксперт.

Стрелковое оружие

Основным стрелковым оружие России многие годы остаются знаменитые автоматы Калашникова. Кнутов объясняет, что, помимо прочего, они дают возможность вести огонь одиночными очередями, что невозможно у оружия НАТО. Правда, сейчас, отмечает эксперт, идет переход на новый стандарт, особенность которого является использование среднего калибра между калибром 5-45 и 7-62. Это сокращает вес боеприпаса и увеличивает бронебойную способность.

Артиллерия

Артиллерийские системы в России имеют минимум электроники и считаются довольно простыми в обслуживании. Благодаря этому личный состав может освоить орудие в короткое время и поражать противника с высокой точностью не благодаря данным извне, а при использовании координат наводчиков или дронов. А вот артиллерия НАТО, по словам Кнутова, полностью зависит от электроники, которая часто выходит из строя и, например, если рядом произойдет взрыв, как правило, электроника «самоходки» также перестает функционировать.

Беспилотники

Российские БЛПА отличаются от иностранных многим, но главная черта: при разработке наших «Ланцетов» использовалась такая аэродинамическая схема, которую больше не применяет никто в мире.

Системы противовоздушной обороны

Что касается ПВО, здесь, по словам эксперта, отличия российских систем от иностранных «сложились исторически».

«Страна большая, территорию приходилось защищать от ударов с воздуха, в этом наша система ПВО развивается в другом направлении. Она более эффективна и лучше справляется с поставленной задачей», — добавил Кнутов.

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