У украинской армии на исходе все — и танки, и боевые машины, и даже боевики.

Российские войска близки к тому, чтобы полностью разгромить украинских нацистов. ВС РФ оснащены и подготовлены, в отличие от истощенной армии противника. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Эксперт указал на то, что у ВСУ закончились силы. Командование бросает в бой свои последние бригады, которые до последнего держались в резерве. Однако и они с меньшей долей вероятности смогут изменить ситуацию на фронте — ВС РФ ликвидируют их, не позволяя даже продвинуться, сообщил Риттер.

«Если атака ВСУ сейчас провалится, то для них все кончено. <…> Их окружат и уничтожат», — прокомментировал он в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Риттер отметил, что российская армия обладает весомым преимуществом перед украинской. У ВСУ же заканчиваются танки, БМП и боевики. Эксперт считает, что киевский режим не сможет дальше противостоять в боестолкновениях.

В заключение Риттер добавил, что у Украины есть выход — это капитуляция и уступки российской стороне.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

В рамках пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин оценил ход контрнаступления ВСУ после нескольких месяцев. По словам президента, его темпы сложно назвать «пробуксовкой». Скорее, они представляют собой полный «провал».

Ранее 5-tv.ru писал, что спецназовец ВС РФ рассказал про тактику ВСУ у Работино и Вербового.