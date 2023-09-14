WhatsApp* может быть заблокирован на территории РФ

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Рита Миронова
Рита Миронова 29 0

Эксперт Черноусов предрек WhatsApp* блокировку в РФ из-за функции создания каналов

WhatsApp* может быть заблокирован на территории РФ

Фото: www.globallookpress.com / Muhammad Ata

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В мессенджере появилась функция создания каналов, которая может принести массу проблем.

Новая функция в мессенджере WhatsApp* может стать причиной его блокировки на территории России. Об этом заявил обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов.

Пользователи мессенджера теперь могут создавать каналы. Пока функция действует не во всех странах, но этот вопрос решится до конца 2023 года.

Проблема в том, что компания Meta* в этом случае будет распространителем информации, к которому должны применяться соответствующие требования. Однако выполнять их владельцы вряд ли станут, поэтому властям РФ ничего не останется, кроме как полностью заблокировать мессенджер.

«Думаю, что полная блокировка приложения в РФ не за горами, поскольку Meta* не будет выполнять никакие требования, так как официально в России она не работает», — объяснил Черноусов.

Ранее 5-tv.ru писал, как глава Минцифры оценил возможность блокировки Whatsapp* в России.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ


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