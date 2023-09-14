Российские олимпийцы получат компенсации в случае пропуска турниров

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 49 0

В ОКР рассказали, какие суммы и когда начнут получать спортсмены.

Российские олимпийцы получат компенсации в случае пропуска турниров

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

Читайте нас в: Дзен Новости

Спортсмены, принимавшие участие в Олимпиадах и продолжающие карьеру, будут получать выплаты в случае пропуска турниров. Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, слова которого приводит РИА Новости.

Он уточнил, что средства начнут выплачивать уже с текущего года.

«В этом году и в начале следующего года сделаем выплаты для летних видов спорта в размере 500, 350 и 250 тысяч рублей за спортивные результаты, показанные на Олимпийских играх», — заявил он, добавив, что другие члены олимпийской команды будут получать по 150 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минспорта РФ сохраняют надежду на то, что российские спортсмены смогут присоединиться к Олимпийским играм в Париже в 2024 году.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
95.98
1.28 103.11
1.55
Прощай, ретроградный Меркурий! Чего ждать знакам зодиака в ближайшие три...

Последние новости

15:34
«Ослабление влияния США»: в Британии заявили о крупной победе России над Западом
15:26
Вучич назвал безуспешными переговоры Белграда и Приштины
15:21
Какая разница, где тебя убьют: в чем суть новой тактики ВСУ и почему она бессмысленна
15:15
FPV-дрон «Упырь» начали применять в зоне спецоперации на Украине
15:14
Генпрокурор РФ Краснов встретился с членом комитета КНР по проверке дисциплины
15:12
Посла США Линн Трейси вызвали в МИД России

Сейчас читают

"Моя новая пассия!": Маликов огорошил фото с женоподобным мужчиной
«Над нами вспышка»: очевидица рассказала о сбитых в Крыму беспилотниках
Депутат Госдумы Артем Кирьянов исключил повышение ключевой ставки ЦБ
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России