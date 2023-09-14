Российские олимпийцы получат компенсации в случае пропуска турниров

Спортсмены, принимавшие участие в Олимпиадах и продолжающие карьеру, будут получать выплаты в случае пропуска турниров. Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, слова которого приводит РИА Новости.

Он уточнил, что средства начнут выплачивать уже с текущего года.

«В этом году и в начале следующего года сделаем выплаты для летних видов спорта в размере 500, 350 и 250 тысяч рублей за спортивные результаты, показанные на Олимпийских играх», — заявил он, добавив, что другие члены олимпийской команды будут получать по 150 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минспорта РФ сохраняют надежду на то, что российские спортсмены смогут присоединиться к Олимпийским играм в Париже в 2024 году.