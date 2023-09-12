«Я же в КГБ работал»: Путин шуткой ответил на вопрос про секреты Си Цзиньпина

Путин пошутил, что не раскрывает секретов после работы в КГБ
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Главу государства попросили поделиться информацией о переговорах с председателем КНР.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не раскрывает секретов, так как работал в КГБ. Об этом он сообщил в рамках пленарной сессии на Восточном экономическом форуме.
Путина попросили раскрыть один из секретов про переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Собеседник президента напомнил как лидеры, прощаясь, анонсировали запуск перемен, которых не было много лет.
«Я секретов не открываю, я же в КГБ работал», — ответил Путин.
Президент добавил, что в рамках российско-китайского переговорного процесса было много деталей и нюансов. По его словам с китайским коллегой он беседовал с «глазу на глаз» на протяжении четырех часов, и их встреча получилась действительно плодотворной. Путин обратил внимание на то, что отношения Москвы и Пекина достигли «беспрецедентного уровня».
VIII Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 10 сентября. Программа, рассчитанная до 13 сентября, будет насыщенной — ожидается много мероприятий, многочисленные дипломатические встречи и подписания крупных контрактов между инвесторами.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин ответил на вопрос об участии в президентских выборах.
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