ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых

Европейский центральный банк повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5%. Решение принято советом управляющих ЕЦБ, следует из официального документа.

Уточняется, что показатель должен вернуть инфляцию к 2%.

Кроме того, ЕЦБ поднял ставки по депозитам (до 4%) и краткосрочным кредитам (до 4,75%).

В июле текущего года регулятор уже поднимал ставку, также на 25 базисных пунктов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что курс доллара вырос до 96,86 рубля по итогам торгов на Мосбирже.