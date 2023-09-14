ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых

Показатель уже менялся в июле. Для чего его повышают?
Фото: www.globallookpress.com / Marta FernÃƒÂ¡Ndez Jara
Европейский центральный банк повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5%. Решение принято советом управляющих ЕЦБ, следует из официального документа.
Уточняется, что показатель должен вернуть инфляцию к 2%.
Кроме того, ЕЦБ поднял ставки по депозитам (до 4%) и краткосрочным кредитам (до 4,75%).
В июле текущего года регулятор уже поднимал ставку, также на 25 базисных пунктов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что курс доллара вырос до 96,86 рубля по итогам торгов на Мосбирже.
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