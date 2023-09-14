Главком Сухопутными войсками РФ обсудил ситуацию в Карабахе с Минобороны Армении

Между главой Минобороны Армении Суреном Папикяном, главнокомандующим сухопутными войсками РФ Олегом Салюковым и командующим российскими миротворцами в Нагорном Карабахе Кириллом Кулаковым состоялись переговоры. Об этом сообщается на официальном сайте армянского оборонного ведомства.

Участники процесса обсудили обстановку в Карабахе, а также совместно занялись поиском ответов на вопросы, касающихся повышения эффективности миротворческой миссии РФ на границе Армении и Азербайджана.

Министр обороны указал на необходимость соблюдения всех положений трехстороннего соглашения, которое было заключено в 2020 году. По его словам, все примененные усилия должны поспособствовать открытию Лачинского коридора.

Глава Минобороны Армении передал собеседникам информацию о передвижениях азербайджанских военных на границе. Он также рассказал о провокациях со стороны Баку, стрельбе по позициям Армении и распространении фейков.

В рамках встречи Папикян также поздравил генерал-майора Кулакова с его недавним назначением на должность командующего миротворческими силами. Он пожелал ему успехов в реализации миссии.

Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент.

В мае этого года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер Армении Пашинян заявил о потере доверия к РФ на фоне спецоперации.