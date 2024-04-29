Разделяющая черта. Между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации границ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 29 0

Между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации границ

Разделяющая черта. Между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации границ

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Тема:
Нагорный Карабах

Главы МИД двух стран в скором времени должны встретиться на нейтральной территории. С какой целью?

После делимитации границы Азербайджан и Армения начали процесс ее демаркации. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Отмечается, что главы МИД Азербайджана и Армении в ближайшее время встретятся в Алма-Ате для обсуждения мирных переговоров.

История Нагорного Карабаха — конфликт Армении и Азербайджана

Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Нагорном Карабахе военную операцию, назвав ее «антитеррористическими мероприятиями локального характера». В Армении, в свою очередь, действия правительства Азербайджана расценили как агрессию. Уже на следующий день, при содействии российских миротворцев, стороны пришли к перемирию, договорившись о прекращении боевых действий.

В октябре того же года премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, которая включила в себя в том числе Нагорный Карабах, а 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская Республика прекратила свое существование.

Спор о принадлежности Карабаха более 30 лет делал очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступала Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе находился российский миротворческий контингент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что главы Азербайджана и Армении договорились о переговорах по мирному соглашению.

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