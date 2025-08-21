Швыдкой осудил демонтаж памятников в Нагорном Карабахе

Культура должна оставаться мостом между народами даже в условиях политических разногласий.
Фото: РИА Новости/Алексей Букчин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Снос памятников в Нагорном Карабахе воспринимается исключительно в отрицательном ключе, вне зависимости от того, какому народу были посвящены эти объекты. Об этом заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с РБК.
«Демонтаж памятников деятелям культуры, надругательство над ними, где бы это ни происходило, не может не вызывать сверхнегативного отношения», — сказал он.
Швыдкой добавил: независимо от того, кому посвящены памятники — армянам, азербайджанцам, русским или другим народам, их уничтожение не может быть оправдано. Подобные действия никогда не будут служить аргументом ни в истории, ни в политике.
Спецпредставитель президента отметил, что культура должна играть роль объединяющего начала и оставаться связующим звеном между народами даже при сложных политических обстоятельствах.
Памятник художнику Ивану Айвазовскому был открыт в Ханкенди (Степанакерте) в декабре 2021 года в рамках российско-армянского проекта «Аллея российской славы» при содействии российских миротворцев.
Демонтаж монумента, проведенный азербайджанскими властями 29 июля 2025 года, пришелся на день рождения Айвазовского, что придало событию дополнительный символизм и вызвало общественный резонанс.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 19 авг
- В Карабахе может появиться генконсульство России
- 28 июл
- Попытка шантажа: Азербайджан готовится подать жалобу в МОК
- 27 июн
- Нашли крайних: Армения обвинила Россию в передаче Карабаха Азербайджану
- 22 мая
- Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Азербайджану в 2020 году
- 29 апр
- Разделяющая черта. Между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации границ
- 26 апр
- В Карабахе прекратил работу российско-турецкий мониторинговый центр
- 21 апр
- Экс-госминистр Нагорного Карабаха Варданян впервые с начала голодовки позвонил семье
- 17 апр
- В Кремле подтвердили вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха
- 4 апр
- Пошел по стопам Зеленского? Зачем Пашинян связался с Западом
- 12 мар
- «Вопрос остается на столе»: Армения выставила условия своего участия в ОДКБ
82%
Нашли ошибку?