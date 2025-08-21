Швыдкой осудил демонтаж памятников в Нагорном Карабахе

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 70 0

Культура должна оставаться мостом между народами даже в условиях политических разногласий.

Швыдкой: демонтаж памятников культуры вызывает негатив

Фото: РИА Новости/Алексей Букчин

Тема:
Нагорный Карабах

Снос памятников в Нагорном Карабахе воспринимается исключительно в отрицательном ключе, вне зависимости от того, какому народу были посвящены эти объекты. Об этом заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с РБК.

«Демонтаж памятников деятелям культуры, надругательство над ними, где бы это ни происходило, не может не вызывать сверхнегативного отношения», — сказал он.

Швыдкой добавил: независимо от того, кому посвящены памятники — армянам, азербайджанцам, русским или другим народам, их уничтожение не может быть оправдано. Подобные действия никогда не будут служить аргументом ни в истории, ни в политике.

Спецпредставитель президента отметил, что культура должна играть роль объединяющего начала и оставаться связующим звеном между народами даже при сложных политических обстоятельствах.

Памятник художнику Ивану Айвазовскому был открыт в Ханкенди (Степанакерте) в декабре 2021 года в рамках российско-армянского проекта «Аллея российской славы» при содействии российских миротворцев.

Демонтаж монумента, проведенный азербайджанскими властями 29 июля 2025 года, пришелся на день рождения Айвазовского, что придало событию дополнительный символизм и вызвало общественный резонанс.

