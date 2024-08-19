В Карабахе может появиться генконсульство России
Заявление посла Азербайджана в Москве появилось в преддверии государственного визита Владимира Путина в Москву.
Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova
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Вопрос о появлении в Карабахе генконсульства России находится на стадии обсуждения. Об этом в преддверии государственного визита президента России Владимира Путина в Баку в беседе с ТАСС заявил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль.
По словам представителя дипведомства, желание об открытии консульства поступило со стороны России в связи с наличием двух генконсульств Азербайджана в Екатеринбурге и Петербурге.
«Учитывая размеры России и количество азербайджанцев в вашей стране, это естественно. А вот в самом Азербайджане поле для работы консульств более ограниченно», — пояснил Бюльбюль.
Он добавил также, что вопрос находится на стадии обсуждения и предлагаются различные варианты.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, Владимир Путин накануне вечером прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял российского лидера в своей резиденции. Официальные переговоры назначены на следующий день. Среди тем встречи планируется обсуждение и азербайджано-армянского урегулирования.
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