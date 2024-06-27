Нашли крайних: Армения обвинила Россию в передаче Карабаха Азербайджану
Армения обвинила Россию в передаче Карабаха Азербайджану
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
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В Ереване забыли о согласии Пашиняна на возвращение региона Баку.
Секретарь Совбеза Армении обвинил Москву в передаче Карабаха Азербайджану. Армен Григорян заявил, что «Россия пришла, сдала Карабах Азербайджану и вернулась обратно».
Со стороны официального Еревана уже не раз звучали подобные комментарии, хотя именно армянское руководство согласилось с возвращением Нагорного Карабаха под юрисдикцию Баку. Об этом Никол Пашинян лично заявил в прошлом году.
«Если мы правильно понимаем друг друга, то Армения признает территориальную целостность Азербайджана в названных пределах, а Баку — территориальную целостность Армении на территории 29800 квадратных километров. Мы готовы пойти на это, если будут гарантированы права армян в Нагорном Карабахе», - сказал он.
Слова секретаря Совбеза Армении уже прокомментировали в нашем МИД. Там сказали, что Армен Григорян унизил свой народ, когда обвинил Россию в утрате Нагорного Карабаха.
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