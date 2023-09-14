Он не плакал: ребенка героически спасли из пожара в Москве

Спасатели забрались на козырек, где развернули лестницу и аккуратно спустили малыша.

На севере Москвы из огня спасли ребенка. Эти кадры сняли очевидцы: спасатели забрались на козырек, где развернули лестницу и аккуратно спустили малыша.

Ребенок не плакал и вообще, на удивление, вел себя очень спокойно. Судя по всему, он не пострадал.

Пожар в девятиэтажке, предварительно, начался в одной из квартир после ссоры. Поджог устроила обиженная супруга.

За вспышку гнева теперь придется отвечать по закону: как стало известно, при пожаре погибла пожилая соседка. Женщина отравилась продуктами горения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве женщина поссорилась с супругом. Ситуация накалилась до такой степени, что она, предположительно, решила поджечь их квартиру - в результате пожара погибла их пожилая соседка.