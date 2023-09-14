Москвичка подожгла квартиру после ссоры с мужем, погибла их пожилая соседка

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 12 0

Предполагаемая виновница была госпитализирована.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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В Москве женщина поссорилась с супругом. Ситуация накалилась до такой степени, что она, предположительно, решила поджечь их квартиру. В результате пожара погибла их пожилая соседка. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Произошло все на Северном Бульваре. По предварительной версии, женщина разлила горючую жидкость и подожгла ее. Началось активное горение, и огонь перекинулся на соседнюю квартиру, в которой проживала пенсионерка.

На полученных 5-tv.ru кадрах видно, что вся квартира почернела. Вещи в ней выгорели практически дотла. В момент пожара из окна валил густой дым. С последствиями эмоциональной ссоры боролись сотрудники экстренных служб.

Сама подозреваемая в поджоге была госпитализированы в больницу. Тем не менее, уголовное дело уже возбуждено по статье, предусматривающей наказание за причинение смерти по неосторожности.

Ранее 5-tv.ru писал, что второе тело обнаружили возле парка в Москве, где нашли обезглавленного.

Москвичка подожгла квартиру после ссоры с мужем, погибла их пожилая соседка

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