В Общественной палате обсудили доклад о современной русофобии

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Отмечается, что страны натовского блока формируют устойчивое отношение к гражданам России как к людям иного сорта.

Фото, видео: © РИА Новости / Арам Нерсесян

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Об истоках нацизма и нетерпимости говорили в Общественной палате. Там представили ежегодный доклад, посвященный последовательной русофобоской политике на Западе.

Участники дискуссии подчеркнули: по аналогии с респрессивными фашистскими практиками XX века, и в XXI страны натовского блока формируют устойчивое отношение к гражданам России как к людям иного сорта.

«Ну вот, прошло еще 100 лет, и снова начинается та же старая песня. Достижение только одной национальности или нескольких избранных рас возводится в абсолют. Под это подводятся псевдонаучные тезисы. <…> Теперь „культура отмены“ это называется, новый культурный геноцид. На этот раз в отношении великого русского наследия — русского, российского. И всего того, что из него проистекает или с ним связано. С одной стороны, мы наблюдаем очередное обострение застарелой болезни, с другой стороны, дополнительные симптомы, новые, новаторские», — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что русофобия и неонацизм стали нормой на Украине.

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