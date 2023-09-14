Актриса отдыхает в Сочи вместе со своим мужем фитнес-тренером.

Актриса Катерина Шпица показала фигуру в откровенном купальнике синего цвета с разрезами. Знаменитость позировала в море, пока ее муж Руслан Панов фотографировал ее. На снимках заметно, что Шпица отказалась от профессионального макияжа и укладки. Возлюбленные уже несколько дней отдыхают в Сочи, где наслаждаются «бархатным сезоном».

«Фигура шикардос!»;

«Шикарно Катя, купальник бомбезный и подчеркнул красоту тела идеально»;

«Афродита», — написали поклонники звезды.

К слову, прежде 37-летняя Катерина Шпица была замужем за каскадером Константином Адаевым. 25 февраля 2012 года у них родился сын, а вскоре после его рождения пара рассталась. Когда малышу было всего четыре месяца, актриса уже стала принимать участие в киносъемках. Она снималась в фильме «Поддубный», в перерывах картины она кормила сынишку грудью. Знаменитость признавалась, что ей было непросто, но сидеть дома без работы она не могла.

24 февраля 2021 года Катерина Шпица вновь вышла замуж, ее избранником стал фитнес-тренер Руслан Панов, до свадьбы пара встречалась три года. Артистка отмечала в личном блоге, что супруг подружился с ее сыном, хотя она переживала, как малыш отнесется к появлению нового человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шпица раскрыла главный секрет счастливого брака.