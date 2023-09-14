Не опять, а снова: 21-летняя дочь Осина вышла замуж спустя полгода после развода

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Полина Долгова
Полина Долгова 14 0

Дочь Евгения Осина вышла замуж спустя полгода после развода

Не опять, а снова: 21-летняя дочь Осина вышла замуж спустя полгода после развода

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Звездная наследница долго молчала о переменах, но сегодня все же решилась на откровения.

Дочь Евгения Осина показала, как прошло ее второе бракосочетание. Дочь певца Евгения Осина Агния поделилась радостной новостью в личном блоге. Девушка опубликовала снимок из ЗАГСа. На нем жених и невеста сияют от счастья.

Агния долго молчала о переменах, но сегодня все же решилась на откровения. На свадебном снимке блондинка запечатлена в белоснежном платье с открытыми плечами, а жених — в классическом костюме в клетку.

jghmnhgnДочь Евгения Осина со вторым мужем. Instagram* / agniaosina

Этот брак стал вторым по счету для 21-летней Агнии. Прежде она два года состояла в отношениях с Владиславом, от которого родила дочку Ксению. Этой зимой Агния неожиданно заявила о расставании с супругом.

Отец девушки Евгений Осин умер в 2018 году. Причиной смерти 58-летнего артиста стала остановка сердца. По информации СМИ, незадолго до трагедии исполнитель хита «Плачет девушка в автомате» якобы целую неделю пил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что могила Евгения Осина превратилась в помойку.

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