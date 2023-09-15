«Признак хаоса»: американская разведка заявила об отстранении главы минобороны КНР

|
Алина Крылова
Алина Крылова 48 0

FT: США узнали, что министр обороны Китая Ли Шанфу отстранен

«Признак хаоса»: американская разведка заявила об отстранении главы минобороны КНР

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

С начала лета постов лишились глава китайского МИДа и два высших командира ядерных сил Китая.

Министра обороны Китая Ли Шанфу отстранили от должности. Это увольнение стало четвертым по счету в аппарате страны: с начала лета отставку получил глава китайского МИД и два высших командира ядерных сил страны.

По предварительной информации американской газеты The Financial Times, печальная участь постигла и министра обороны Китая Ли Шанфу. Однако что стало причиной возможной отставки, источники журналистов не сообщают. Разведке удалось выяснить, что официальный представитель ведомства не появлялся на публике больше двух недель.

«Ли Шанфу не появлялся на публике уже более двух недель. Это является признаком хаоса среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента Пекина», — сообщает издание.

Ранее компартия и Си Цзиньпин сделали несколько публичных предупреждений о недопущении коррупции в военных рядах. Изначально планировалось, что 7 и 8 сентября Ли Шанфу появится на ежегодном собрании по оборонному сотрудничеству Вьетнама и Китая, но за два дня отказался от поездки «по состоянию здоровья».

5-tv.ru писал, что Литве грозит полная отставка правительства.

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.16
0.18 103.23
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:31
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Приморье
8:26
Громкое дело экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя: главное
8:19
«Мы боялись их»: найдены доказательства психических расстройств боевиков «Азова»*
8:11
Сыну Байдена предъявили новые обвинения: впереди — 25 лет тюрьмы?
8:03
Вассерман о клевете в сети: «Надо либо базар фильтровать, либо за базар отвечать»
7:56
«Признак хаоса»: американская разведка заявила об отстранении главы минобороны КНР

Сейчас читают

"Моя новая пассия!": Маликов огорошил фото с женоподобным мужчиной
«Трещит по швам»: почему Финляндия игнорирует запрет ЕК, касающийся россиян
Депутат Госдумы Артем Кирьянов исключил повышение ключевой ставки ЦБ
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России