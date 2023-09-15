Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Приморье

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Рита Миронова
Рита Миронова 33 0

Глава Минобороны РФ приехал в регион с рабочим визитом. Как прошла проверка?

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Приморье, куда приехал с рабочим визитом. Как сообщили в пресс-службе ведомства, проверка коснулась строительства плавучего докового комплекса, а также ремонта и модернизации атомных подлодок на оборонном заводе «Звезда» в Большом Камне.

«В пятницу глава Минобороны России проводит рабочую поездку в Приморском крае. Утром он посетил дальневосточный завод „Звезда“, где проверил выполнение государственного оборонного заказа», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Шойгу также проверил выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе «Прогресс» в Арсеньеве. Именно там выпускают вертолеты Ка-52. Для летчиков также есть тренажерный комплекс, благодаря которому можно обучиться всем тонкостям пилотирования и работы с Ка-52М.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новейший корвет «Резкий» вошел в состав Тихоокеанского флота.

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