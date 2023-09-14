Новейший корвет «Резкий» вошел в состав Тихоокеанского флота

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18 0

Церемония прошла на Корабельной набережной в центре столицы Приморья.

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; пресс-служба Тихоокеанского флота; 5-tv.ru

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Во Владивостоке состоялась торжественная церемония приема в состав Военно-морского флота (ВМФ) России корвета «Резкий» проекта 20380. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

В приморской столице был поднят флаг ВМФ. Мероприятие проходило на 33 причале ТОФ, расположенном на Корабельной набережной во Владивостоке. Был подписан акт о приеме корвета в арсенал ВМФ.

«Резкий» был принят на вооружение ТОФ по приказу Главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. В торжественных мероприятиях приняли участие командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лина, гендиректор Амурского судостроительного завода, на котором был собран корабль, Николай Боровский и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Гостями церемонии стали также ветераны российского флота.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров прокомментировал событие и отметил, что создание корвета «Резкий» подтвердило профессионализм и мастерство корабелов РФ. При его сборке, подчеркнул он, использовались передовые системы, в том числе радиоэлектронное оборудование и новейшее вооружение. Корабль был выполнен в рамках государственного оборонного заказа, подчеркнул он.

Корвет «Резкий» проекта 20380, заложенный еще в 2016 году, сошел со стапелей в июле 2021 года. Такие корветы имеют водоизмещение 2,2 тонны, а их скорость может развиваться до 27 узлов. На своем борту корабль может вмещать 100 человек экипажа.

Ранее 5-tv.ru писал, что поврежденные ударом ВСУ корабли ВМФ России продолжат боевую службу.

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