Ничто не сравнится: как работают «Кинжалы» в зоне спецоперации
Россия впервые применила гиперзвуковые ракеты «Кинжал» с Су-34
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
Российские военные впервые применили боеприпас с самолета Су-34. В чем главное отличие от аналогов? Или их нет вовсе?
Россия впервые применила гиперзвуковые ракеты «Кинжал» с самолета Су-34. В зоне СВО, разумеется. Сухая новость, за которой стоят глобальные перемены в применении российских ВКС. И вот почему — ракеты «Кинжал» на данный момент самое современное тактическое оружие: неуловимое для ПВО противника и беспощадно точное. Радиус поражения — 2000 километров.
Есть одно «но» — для правильного запуска нужен «особый старт» — с высокой скоростью. Для этого самолет-носитель либо должен разогнаться перед пуском, либо забраться в верние слои атмосферы, где разреженный воздух не тормозит изделие. Поэтому первоначально «Кинжалы» запускали только высотные истребители МиГ-31. Уникальные боевые машины, созданные для перехвата вражеских баллистических ракет, в том числе ядерных. Ведутся работы по переоборудованию под «Кинжалы» стратегических бомбардировщиков ТУ-22МЗ и ТУ-160
Но все эти самолеты — штучные — каждого типа несколько десятков и аэродромы базирования расположены вдали от зоны СВО, что ограничивает применение «Кинжалов». На Украине при каждом взлете носителей «Кинжалов» заранее объявляют воздушную тревогу по всей стране. Подробности — в репортаже.
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