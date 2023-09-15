Мантуров показал Ким Чен Ыну авиастроительные заводы в Хабаровском крае

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Министр отметил, что Россия видит большой потенциал для кооперации с КНДР в данной области.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Лидер Северной Кореи живо интересуется российским авиастроением. Во время визита в Комсомольск-на-Амуре Ким Чен Ын посетил несколько заводов.

Гостю показали цеха по сборке истребителей Су-35 и Су-57, а также гражданского самолета «Сухой Суперджет-100». Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что Россия видит большой потенциал для кооперации с КНДР в данной области.

А Ким Чен Ын, прежде чем покинуть город, с большим интересом понаблюдал за демонстрационным полетом Су-35. По городу лидер Северной Кореи передвигался исключительно в бронированном лимузине с усиленной охраной.

Технику возят с собой — и вот в сети появились кадры, как загружают машину в бронепоезд. А пока Ким Чен Ын путешествует по Дальнему Востоку, Киев не дремлет.

Северокорейского лидера внесли в базу «Миротворца». Объявив врагом за якобы «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и пособничество России.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД России резко отреагировали на внесение Ким Чен Ына в базу «Миротворца».

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