Большой полет: как на Байконуре готовятся к запуску корабля «Союз»

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Он доставит на орбиту наших космонавтов и астронавта НАСА.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов; 5-tv.ru

К большому полету сейчас готовятся на Байконуре. Сегодня с космодрома должна стартовать ракета-носитель с кораблем «Союз МС-24».

Он доставит на орбиту наших космонавтов и астронавта НАСА. С участниками космической одиссеи удалось пообщаться корреспонденту «Известий» Кириллу Воробьеву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские космонавты уже этой осенью выйдут в открытый космос по программе для новой экспедиции. Выход в космос запланирован на октябрь–ноябрь текущего года.

Однако это не все — на 2024 год запланировано сразу три внекорабельных операции. Но планы были таковыми не с самого начала.

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