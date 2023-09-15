Затронет многих: в РФ скорректировали программу по переселению соотечественников

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Алина Крылова
Алина Крылова 44 0

Участников программы переселения из-за рубежа обяжут подтверждать знание языка

Затронет многих: в РФ скорректировали программу по переселению соотечественников

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Теперь для въезда потребуются дополнительные документы. Какие?

Правительство РФ скорректировало программу по содействию переселению из-за рубежа в Россию соотечественников. Теперь для въезда потребуются дополнительные документы, доказывающие знание русского языка.

Согласно новому постановлению, с 2024 года все россияне, живущие на две страны, должны будут подтверждать знание государственного языка РФ, говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости. Исключения сделают только для жителей Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана.

«Так, с 2024 года соотечественники, желающие переселиться в Россию из других стран в рамках государственной программы, должны будут подтверждать владение русским языком», — говорится в документе.

Для подтверждения владения русским языком при подаче заявки на участие в программе переселения, как сообщается, необходимо будет иметь документ, подтверждающий получение образования в России или на территории страны, которая до 1 сентября 1991 года входила в состав СССР, или документ об образовании, выданный на территории другой страны, где русский является одним из государственных языков.

В ином случае допуск на границу страны может оказаться под вопросом. Гостю предложат пройти собеседование, по итогам которого комиссия решит, можно ли впустить человека в страну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил об упрощенной выдаче гражданства для обучавшихся в РФ специалистов.

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