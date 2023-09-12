Путин заявил об упрощенной выдаче гражданства для обучавшихся в РФ специалистов

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Алина Крылова
Алина Крылова 27 0

Облегченный порядок выдачи документов позволит привлечь иностранных специалистов.

Путин заявил об упрощенной выдаче гражданства для обучавшихся в РФ специалистов

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Тема:
ВЭФ-2023

Иностранные студенты могут стать отличным подспорьем для интенсивного развития России. Для этого нужно создать упрощенную систему выдачи гражданства. С такой инициативой Владимир Путин выступил в рамках второго дня Восточного экономического форума.

По словам главы государства, контролирующим ведомствам стоит всерьез задуматься над «разбюрокрачиванием» процедуры получения паспорта. В качестве одной из мер Путин выдвинул предложение о включении времени обучения в России в общий срок проживания в стране. Напомним, что для того, чтобы получить паспорт, нужно прожить в РФ пять лет.

Ценность иностранных студентов для России заключается в их умении быстро адаптироваться к условиям проживания в стране. В совокупности со знанием языка этот навык делает их ценными сотрудниками для предприятий на местах.

«Тот контингент, о котором вы говорите — это другой контингент, это люди со средним специальным либо с высшим образованием. Мы сами заинтересованы в том, чтобы получать таких специалистов, которые хотят и могут работать в России — тем более, что люди получили у нас образование: они и язык знают, они вошли в нашу среду, понимают, где они живут… Нужно подумать над разбюрокрачиванием — в том числе это касается и засчета времени обучения в те сроки, которые необходимы для получения гражданства», — сказал Путин в ходе встречи с модераторами тематических сессий ВЭФ.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. ВЭФ — одна из крупнейших российских международных площадок, которая ежегодно с 2015 года принимает гостей на острове Русский.

Ранее 5-tv.ru писал, какую судьбу российским брендам предрек Владимир Путин на ВЭФ.

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