«Покажите мне Мальдивы!» — Самбурская побаловала подписчиков видео с мокрой груди

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 21 0

Актриса Самбурская опубликовала видео с косметических процедур

«Покажите мне Мальдивы!» — Самбурская побаловала подписчиков видео с мокрой груди

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Знаменитость, судя по всему, совсем не стесняется своего тела.

Актриса Настасья Самбурская шокировала своих подписчиков откровенными сторис. Звезда показала, как нежится в ванне на косметических процедурах, сообщает издание utro.ru.

Тело знаменитости было прикрыто лишь бельем из тонкой сетки, которое из-за воды стало прозрачным, почти оголив грудь актрисы. Самбурскую, впрочем, это ничуть не смутило, так как она лишь немного прикрыла дары природы рукой.

«Продолжаю лечить нервы. На этот раз водными процедурами», — подписала сторис звезда.

Откровенные кадры Настасьи Самбурской на водных процедурах. Instagram* / samburskaya

Фанаты восхитились внешним видом знаменитости, которая может похвастаться стройной и подтянутой фигурой. Для поддержания формы она занимается спортом, следит за питанием и посещает оздоровительные процедуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Катерина Шпица показала фотографии в откровенном купальнике.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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