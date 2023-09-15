Знаменитость, судя по всему, совсем не стесняется своего тела.

Актриса Настасья Самбурская шокировала своих подписчиков откровенными сторис. Звезда показала, как нежится в ванне на косметических процедурах, сообщает издание utro.ru.

Тело знаменитости было прикрыто лишь бельем из тонкой сетки, которое из-за воды стало прозрачным, почти оголив грудь актрисы. Самбурскую, впрочем, это ничуть не смутило, так как она лишь немного прикрыла дары природы рукой.

«Продолжаю лечить нервы. На этот раз водными процедурами», — подписала сторис звезда.

Откровенные кадры Настасьи Самбурской на водных процедурах. Instagram* / samburskaya

Фанаты восхитились внешним видом знаменитости, которая может похвастаться стройной и подтянутой фигурой. Для поддержания формы она занимается спортом, следит за питанием и посещает оздоровительные процедуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Катерина Шпица показала фотографии в откровенном купальнике.

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