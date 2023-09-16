«Несбалансированный рост»: что будет с рублем после повышения ключевой ставки

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 11 0

Финансовый аналитик Антонов: ключевая ставка может быть вновь повышена

«Несбалансированный рост»: что будет с рублем после повышения ключевой ставки

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

Читайте нас в: Дзен Новости

К каким сценариям стоит готовиться россиянам?

После повышения ключевой ставки Банком России (ЦБ) у многих возник вопрос, как это повлияет на курс рубля. Финансовый аналитик Владислав Антонов рассказал изданию URA.RU, чего ждать от сложившейся ситуации.

Так, по мнению эксперта, рубль ответил на повышение показателя очень слабым укреплением из-за того, что рынок ожидал от ЦБ этого решения. Сейчас курс валюты поддерживается ценами на нефть, однако в будущем Россия может столкнуться с большим ослабеванием рубля и повышением ключевой ставки, в случае если регулятор не введет дополнительных мер.

На фоне геополитических рисков, оттока капитала и экономического давления происходит рост инфляции — с августовских 5,2% она поднялась до 5,5%. А к концу 2023 года, по прогнозам, она может составить до 6-7%.

«Экономическая активность растет, но этот рост несбалансированный из-за высокого внутреннего спроса. ЦБ продолжает ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 4% в 2024 году. Ключевая ставка может быть повышена еще на предстоящих заседаниях», — предупредил аналитик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк поднял ключевую ставку до 13% годовых.

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
96.63
0.47 103.04
-0.19
Оборотни среди нас: какие знаки зодиака Луна меняет до неузнаваемости

Последние новости

2:44
«Несбалансированный рост»: что будет с рублем после повышения ключевой ставки
2:28
Хью Джекман развелся с супругой Деборрой-Ли Фернесс после 27 лет брака
2:24
Находился в тяжелой депрессии: умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин
2:12
По позициям ВСУ под Купянском нанесен мощный авиаудар
1:56
Новые украинские угрозы: чем Владимир Зеленский шантажирует страны ЕС
1:40
Из вредности не получится: кому работодатель не может отказать в трудоустройстве

Сейчас читают

В Берлине из-за выступления Анны Нетребко начались протесты
«Жаловалась на мужа»: появились подробности убийства девушки в Ленобласти
В Москве репетитор свела счеты с жизнью после обвинений в проституции
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России